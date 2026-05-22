Предпринимателя в Белеве оштрафовали на 150 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов.

Щекинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области провел внеплановую проверку одного из индивидуальных предпринимателей в городе Белев. Целью инспекции стала оценка соблюдения законодательства при продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

В ходе ревизии выяснилось, что бизнесмен хранил с целью реализации товары, не имеющие обязательной маркировки. Речь шла о 35 единицах никотинсодержащей продукции: жидкостях для парения, многоразовых pod-систем и электронных парогенераторов. На всех упаковках отсутствовал идентификационный код «Data Matrix», что является грубым нарушением правил оборота такой продукции.

По факту выявленных нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ. Материалы передали в мировой судебный участок № 6 Суворовского судебного района.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил штраф в размере 150 000 рублей. Кроме того, вся изъятая немаркированная продукция подлежит уничтожению в установленном законом порядке. Также бизнесмену выдали предписание об устранении нарушений.