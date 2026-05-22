В Туле улицу Коминтерна капитально отремонтируют за 600 миллионов рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

В этом году в Туле стартует масштабный ремонт улицы Коминтерна. На эти цели из городского бюджета выделено около 600 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит обновить рельсошпальную решетку и межрельсовое пространство трамвайных путей, привести в порядок ливневую канализацию, а также заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и парковочных карманов.

Начало работ запланировано на первую декаду июня. При этом власти поставили задачу восстановить трамвайное движение до 1 сентября, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Полностью завершить все работы по контракту необходимо к концу ноября.

На период ремонта на улице Коминтерна будет ограничено движение и стоянка всех видов транспорта. Трамваи и автобусный маршрут №83 переведут на изменённую схему движения. Подробная информация об объездах появится на сайте администрации города.

При этом сквозной проезд по пересекающим улицам — Лейтейзена, Фрунзе и Ленина — сохранится в прежнем режиме. Возможны лишь кратковременные ограничения в ночное время.