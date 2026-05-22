Сборная Тульской области победила в общекомандном зачёте на турнире по муай-тай. Фото: Алексей ФОКИН.

В Алексине завершился открытый чемпионат и первенство Тульской области по муай-тай. Соревнования были приурочены к двум значимым датам: 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 700-летию города Алексин.

В нем приняли участие 300 спортсменов из 15 регионов России, а также гости из Республики Беларусь.

Тульские бойцы показали выдающийся результат, став абсолютными лидерами соревнований. В активе сборной области: 50 золотых медалей, 20 серебряных, 9 бронзовых.

Благодаря такому количеству наград сборная Тульской области заняла первое место в общекомандном зачете.