НовостиСпорт22 мая 2026 14:04

Сборная Тульской области победила в общекомандном зачёте на турнире по муай-тай

Спортсмены региона завоевали 50 золотых, 20 серебряных и 9 бронзовых медалей среди 300 участников из 15 регионов и Беларуси
Михаил КОРЕНЮГИН
Сборная Тульской области победила в общекомандном зачёте на турнире по муай-тай.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Алексине завершился открытый чемпионат и первенство Тульской области по муай-тай. Соревнования были приурочены к двум значимым датам: 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 700-летию города Алексин.

В нем приняли участие 300 спортсменов из 15 регионов России, а также гости из Республики Беларусь.

Тульские бойцы показали выдающийся результат, став абсолютными лидерами соревнований. В активе сборной области: 50 золотых медалей, 20 серебряных, 9 бронзовых.

Благодаря такому количеству наград сборная Тульской области заняла первое место в общекомандном зачете.