НовостиПроисшествия22 мая 2026 13:42

Водитель Chery спровоцировал ДТП с мотоциклистом на трассе М-2 в Щекинском районе

47-летнего мужчину госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
Водитель Chery спровоцировал ДТП с мотоциклистом на трассе М-2 в Щекинском районе.

Фото: Алексей ФОКИН.

21 мая в 20:25 на 230-м километре автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе Тульской области произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.

По предварительным данным, 64-летний мужчина, управлявший автомобилем Chery Tiggo Pro, выполнял маневр разворота и не уступил дорогу встречному транспорту. В результате он столкнулся с мотоциклом BMW C650GT, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

Водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.