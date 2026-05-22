В Донском 35 сотрудников получили более 2 млн рублей долга по зарплате после проверки прокуратуры.

Прокуратура города Донской Тульской области выявила нарушения трудового законодательства в ООО «АКВАФИЛД», которое занимается производством оборудования для сельского и лесного хозяйства.

В ходе проверки установлено, что организация накопила задолженность перед 35 работниками на сумму свыше 2 миллионов рублей.

Для защиты прав сотрудников прокурор внес представление директору общества. Кроме того, в отношении должностного лица компании возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность была полностью погашена, а права работников восстановлены.