В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за грозы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1–3 часа 22 мая 2026 года с сохранением до конца суток на территории региона ожидается ухудшение погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны гроза и град. При грозе прогнозируется усиление ветра до 15 м/с.

ГУ МЧС России по Тульской области призывает жителей соблюдать правила личной безопасности.

На улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, а также сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач. Автомобилисты должны парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию между транспортными средствами и строго следовать правилам дорожного движения.

Во время грозы рекомендуется по возможности оставаться дома. Если вы находитесь на открытой местности, не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные. Следует держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор, а также не оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или происшествий необходимо незамедлительно сообщать об этом в Единую службу спасения по телефону 112.