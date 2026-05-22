В ДТП в Каменском района пострадала женщина-водитель автомобиля Kia.

21 мая в 14:50 на 62-м километре автодороги «Лапотково–Ефремов» в Каменском районе Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 42-летний мужчина, управлявший автомобилем Haval Darg», не справился с управлением и совершил попутное столкновение с машиной «Kia Soul», за рулём которой находилась 43-летняя женщина.

В результате аварии водитель Kia получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.