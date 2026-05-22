В Белеве мужчина попытался пронести в задание суда нож. Фото: Алексей ФОКИН.

19 мая 2026 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов пресекли попытку проноса оружия в здание постоянного судебного присутствия Суворовского межрайонного суда, расположенное в городе Белев.

На заседание прибыл мужчина 1964 года рождения. Перед входом его ознакомили с перечнем запрещенных предметов и предупредили об ответственности за нарушение правил поведения. Посетитель заверил сотрудников, что ничего запрещенного при себе не имеет.

Однако во время досмотра личных вещей пристав обратил внимание на связку ключей в кармане брюк мужчины. При более тщательном осмотре выяснилось, что один из ключей является складным ножом, искусно замаскированным под обычный металлический ключ. Предмет был немедленно изъят.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ.