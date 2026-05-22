НовостиПроисшествия22 мая 2026 11:11

Хотевшего сбыть наркотик мужчину с метадоном задержали в Заокском районе Тульской области

Расследование продолжается
Игорь КОПЫТОВ
Фото: материалы пресс-служб.

Сотрудники уголовного розыска и наркоконтроля ОМВД России по Заокскому району задержали 42-летнего местного жителя у дома на улице Поленова в поселке Заокский. При личном досмотре в кармане его куртки обнаружили шприц с прозрачной жидкостью. Экспертиза показала: в шприце находилась смесь с метадоном (фенадон, долофин) массой 0,16 грамма.

По предварительным данным, мужчина приобрел наркотик через закладку на территории Серпухова и планировал сбыть его наркозависимым в Заокском районе. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.