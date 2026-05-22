Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2026 10:49

Три года колонии заработала воровавшая ювелирку из незапертых квартир жительница Белева Тульской области

Женщину взяли под стражу в зале суда
Игорь КОПЫТОВ
Три года колонии заработала воровавшая ювелирку из незапертых квартир жительница Белева Тульской области

Три года колонии заработала воровавшая ювелирку из незапертых квартир жительница Белева Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Суворовский межрайонный суд вынес приговор ранее судимой местной жительнице, обвиняемой в трех кражах с незаконным проникновением в жилище. В декабре 2025 года и январе 2026 года женщина обнаружила в многоквартирных домах Белева квартиры с незапертыми дверями. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она проникала внутрь и похищала ювелирные изделия, кошельки и деньги. Общая сумма ущерба трем потерпевшим составила 90 350 рублей.

В суде подсудимая полностью признала вину. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. В зале суда женщину взяли под стражу. Приговор не вступил в законную силу.