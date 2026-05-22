Три года колонии заработала воровавшая ювелирку из незапертых квартир жительница Белева Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суворовский межрайонный суд вынес приговор ранее судимой местной жительнице, обвиняемой в трех кражах с незаконным проникновением в жилище. В декабре 2025 года и январе 2026 года женщина обнаружила в многоквартирных домах Белева квартиры с незапертыми дверями. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она проникала внутрь и похищала ювелирные изделия, кошельки и деньги. Общая сумма ущерба трем потерпевшим составила 90 350 рублей.

В суде подсудимая полностью признала вину. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. В зале суда женщину взяли под стражу. Приговор не вступил в законную силу.