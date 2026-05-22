Разбил о голову сожительницы две кружки и угрожал убить житель Кимовска Тульской области

Мировой судья в Кимовске вынес приговор местному жителю, обвиняемому в угрозе убийством. 20 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в Кимовске, в ходе ссоры нанес сожительнице удар керамической кружкой по голове, выкрикивая: «Я тебя убью!». Затем ударил второй кружкой, после чего схватил третью и замахнулся, повторяя: «Я тебя все равно добью!». Женщине удалось оттолкнуть руку нападавшего и выбежать из квартиры.

Суд приговорил Маркова к 300 часам обязательных работ. До вступления приговора в силу он остается под подпиской о невыезде. Приговор не вступил в законную силу.