Тульские пловцы завоевали 12 медалей на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады Фото: Алексей ФОКИН.

С 17 по 22 мая в Пензе прошла Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по плаванию, в которой участвовали около 500 спортсменов из 40 регионов.

Тульские пловцы показали высокие результаты. Олег Соколов завоевал золото на 100 м на спине, серебро на 50 м на спине и бронзу в эстафете 4×50 м вольным стилем. Дмитрий Кузнецов взял две бронзы - на 100 м на спине и в эстафете. Александр Токарев дважды стал серебряным призером на 50 м вольным стилем и 50 м на спине, а также бронзовым в эстафете. Милана Корабельникова победила на 50 м баттерфляем и 100 м вольным стилем, и завоевала бронзу в эстафете. Костя Резниченко и Леша Захаров вместе с командой стали первыми в эстафете 4×50 м вольным стилем.