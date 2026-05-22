В Тульской области водитель, убивший своего пассажира на трассе под Богородицком, получил реальный срок

Богородицкий межрайонный суд вынес приговор 21-летнему жителю Воронежской области. Молодой человек признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, при том что он не имел права управления транспортными средствами.

Выяснилось, что ночью 14 декабря прошлого года подсудимый, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ на трассе М-4 «Дон» в Богородицком районе. В салоне находился его знакомый, который не был пристегнут ремнем безопасности. Во время движения водитель не справился с управлением, и машина врезалась в опору линии электропередачи. От полученных травм пассажир скончался на месте происшествия.

Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил виновного к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев.