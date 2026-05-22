За избиение знакомого до смерти арестован житель Узловой Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. 17 мая вечером в состоянии алкогольного опьянения он находился в квартире на улице 14 Декабря вместе с потерпевшим. На почве личной неприязни обвиняемый нанес мужчине множественные удары кулаками по голове. От полученной черепно-мозговой травмы тот скончался на месте.

Виновника конфликта задержали 19 мая, на следующий день предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого под стражу до 19 июля 2026 года. Постановление не вступило в законную силу.