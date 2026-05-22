Суд арестовал обвиняемого в нападении с ножом жителя Узловой Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 13 мая возле дома №25 на улице Панфиловцев между обвиняемым и потерпевшим вспыхнул конфликт. Используя нож, тот нанес оппоненту телесные повреждения, опасные для жизни.

Подозреваемый задержан 18 мая, на следующий день ему предъявили обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Суд учел, что обвиняемый не имеет регистрации в регионе, ранее судим, а максимальное наказание по статье достигает 10 лет лишения свободы. Мужчина останется под стражей до 18 июля. Постановление не вступило в законную силу.