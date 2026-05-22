В Туле задержали двух девушек-курьеров с крупной партией наркотиков Фото: материалы пресс-служб.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Туле задержали на улице Некрасова двух местных жительниц 24 и 23 лет.

Во время личного досмотра у одной из них оперативники изъяли 18 свертков с гашишем общей массой 8,77 грамма. У второй девушки нашли 51 сверток с синтетическим наркотиком. Масса только первой исследованной партии синтетики в экспертно-криминалистическом центре составила 1,85 грамма.

По предварительным данным, подозреваемые работали розничными курьерами на теневой интернет-магазин и планировали сбыть запрещенные вещества бесконтактным способом через тайники-закладки в Центральном районе Тулы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Полицейские устанавливают организаторов интернет-магазина и каналы поставки наркотиков в регион.