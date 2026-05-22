Тульские пловцы завоевали 12 медалей на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады в Пензе Фото: Алексей ФОКИН.

В Пензе прошла Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по плаванию. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 40 регионов страны.

Представители Тульской области показали высокие результаты, завоевав в общей сложности 12 наград разного достоинства.

Олег Соколов стал первым на дистанции 100 метров на спине, вторым на 50 метрах на спине и третьим в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем. Александр Токарев занял вторые места на 50 метрах вольным стилем и на 50 метрах на спине, а также стал бронзовым призером эстафеты.

Милана Корабельникова дважды поднималась на высшую ступень пьедестала — на 50 метрах баттерфляем и на 100 метрах вольным стилем, плюс бронза в эстафете. Дима Кузнецов завоевал бронзу на стометровке на спине и в эстафете.

Костя Резниченко и Леша Захаров вместе с товарищами по команде стали победителями эстафеты 4 по 50 метров вольным стилем.