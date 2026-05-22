Житель Тульской области заказал наркотик через интернет и теперь отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН.

Донской городской суд вынес приговор в отношении 40-летнего жителя Кимовского района. Мужчина признан виновным в покушении на незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере.

19 февраля подсудимый заказал синтетический наркотик через интернет. Противоправные действия наркопотребителя пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято запрещенное вещество массой 1,11 грамма.

Свою вину злоумышленник признал полностью. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.