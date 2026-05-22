Русский костюм в миниатюре и скульптуры из неожиданных предметов: в Туле открылась выставка «Хранители Русской культуры» Фото: Алексей ФОКИН.

В Музее декоративно-прикладного и народного искусства начала работу экспозиция «Хранители Русской культуры», объединившая произведения двух мастеров — дизайнера одежды Галии Вальевой и скульптора Леонида Феодора.

Галия Вальева, модельер-конструктор, работавшая в экспериментальном цехе Дома моды Вячеслава Зайцева, воссоздает в миниатюре традиционный русский костюм в масштабе один к трем. Она использует старинные ткани, соблюдает аутентичный крой, вышивку металлическими нитями, тамбурную вышивку, кружево и бисер. В ее коллекции — наряды разных губерний: Тверской, Вологодской, Тульской, Архангельской, Рязанской, Воронежской, Орловской и других. Каждый костюм — это детальная реконструкция от головного убора до обуви.

Леонид Феодор основал новое направление в современном искусстве — Арт-ТЕКТОНИК, а также создал и возглавляет Музей Русской Культуры. В своем творчестве он воплощает историю и мифологию в живописной скульптуре и сложных пространственных композициях из дерева, металла и текстиля. В его работах новую жизнь обретают неожиданные предметы — молоточки для пианино или гитарные колки.

Всего в экспозиции представлено более 50 работ Вальевой и 27 произведений Феодора.

