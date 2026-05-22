В Тульской области за сутки произошло шесть пожаров

За минувшие сутки в регионе потушили шесть техногенных пожаров. В Заокском районе в деревне Татарское горел частный жилой дом на площади 10 квадратных метров. При пожаре пострадал 66-летний мужчина - он получил ожоги. В Туле на улице Рихарда Зорге загорелась квартира на первом этаже (9 квадратов), спасатели эвакуировали одного человека и спасли еще одного.

В поселке Ленинский тушили расселенный многоквартирный дом, в Киреевском районе - сарай и квартиру в Болохове, в деревне Ярославка Ефремовского округа - легковой автомобиль. Пострадавших в этих случаях нет.

Спасатели МЧС не привлекались к ликвидации последствий ДТП.