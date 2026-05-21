В Туле прощаются с капибарой Валентином: любимец экзотариума прожил девять лет Фото: Анна КОНЕВА.

Тульский экзотариум сообщил о смерти всеобщего любимца — капибары Валентина. Животное скоропостижно ушло из жизни по естественным причинам в возрасте девяти лет.

Изначально грызуна звали Валенком, но гости зоопарка дали ему более ласковое имя. Валентин приехал в Тулу в 2018 году, еще до официального открытия новой экспозиции в Центральном парке имени Белоусова, и быстро стал звездой. Дети и взрослые обожали его за доверчивый нрав и забавные повадки. Для сотрудников зоопарка он был не просто подопечным, а настоящим членом семьи.

До последних дней Валентин оставался бодрым и подвижным: с аппетитом ел кукурузу, тыкву, огурцы, свежую траву и выпрашивал бананы. Любил встречать утро у окна вольера и с удовольствием подставлял живот для почесываний. Ветеринары оказались бессильны перед возрастом. Девять лет для капибары — это полноценная жизнь. В дикой природе эти грызуны редко живут дольше четырех лет из-за хищников и болезней. В неволе при хорошем уходе их век составляет 8–10 лет, известен лишь один случай дожития до 12 лет.

Сотрудники экзотариума поблагодарили всех посетителей, кто годами приходил к вольеру, поддерживал Валентина теплыми словами и делился его фотографиями. В память о животном туляков просят присылать свои архивные снимки и видео с капибарой в комментариях на странице зоопарка во «ВКонтакте».