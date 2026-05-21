Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2026 14:44

Жительница Белева обворовала три незапертые квартиры и получила три года колонии

С собой женщина унесла драгоценности и деньги
Анна КОНЕВА
Жительница Белева обворовала три незапертые квартиры и получила три года колонии

Жительница Белева обворовала три незапертые квартиры и получила три года колонии

Фото: Алексей ФОКИН.

Суворовский межрайонный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой местной жительницы. Женщина обвинялась в трех эпизодах кражи, совершенных с незаконным проникновением в жилище.

В декабре 2025 года и январе 2026 года в многоквартирных домах Белева подсудимая заметила, что входные двери трех квартир не заперты. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она свободно проникла внутрь и похитила ювелирные украшения, кошельки с деньгами и другое имущество. Общий ущерб потерпевшим составил 90 350 рублей.

На суде женщина полностью признала вину. Её приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.