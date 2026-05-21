Шашист из Тульской области завоевал золото и два серебра на этапе Кубка мира в Узбекистане Фото: Алексей ФОКИН.

В Ташкенте завершился второй этап Кубка мира по шашкам. Турнир собрал более 75 участников из семи стран, включая 15 гроссмейстеров мирового уровня.

В составе сборной России выступал тульский спортсмен Арсений Цынов, который успешно проявил себя во всех дисциплинах.

В молниеносной игре он не оставил шансов соперникам и занял первое место. В быстрой игре Цынов набрал одинаковое количество очков с лидером, однако уступил по дополнительному коэффициенту и стал серебряным призером.

В классической программе он также завоевал серебряную медаль. Таким образом, в копилке тульского шашиста три награды разного достоинства.