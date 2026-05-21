Пенсионер из Тулы отдал мошенникам 25 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН.

За минувшие сутки шесть жителей Тульской области стали жертвами дистанционных мошенников. В полицию обратились граждане в возрасте от 43 до 88 лет. Суммарный ущерб превысил 27 миллионов 300 тысяч рублей.

Наиболее крупный урон понес 67-летний житель Центрального округа Тулы. По словам заявителя, с 5 по 18 мая неизвестные вышли с ним на связь по телефону и в мессенджерах. Действуя по инструкции злоумышленников, мужчина оставлял в разных арендованных помещениях крупные суммы наличных, после чего уходил. Предположительно, деньги забирали курьеры. Таким образом пенсионер лишился 25 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.