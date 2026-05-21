Туляк Арсений Цынов завоевал три медали на этапе Кубка мира по шахматам.

В Ташкенте завершился второй этап Кубка мира по шахматам. В турнире приняли участие более 75 спортсменов из семи стран, в том числе 15 сильнейших гроссмейстеров мира.
Представитель Тульской области Арсений Цынов показал выдающиеся результаты во всех дисциплинах и трижды поднялся на пьедестал почета.
В молниеносной игре туляк продемонстрировал лучший результат и завоевал золотую медаль.
В быстрых шахматах Цынов набрал одинаковое количество очков с лидером, но уступил по дополнительным показателям, став серебряным призером.
В классической программе спортсмен также финишировал вторым, добавив в свою копилку еще одну серебряную награду.