НовостиОбщество21 мая 2026 13:16

Житель Тульской области оплатил штрафы ГИБДД после ареста счета судебными приставами

Молодой человек 22 раза нарушал правила дорожного движения и задолжал более 37 тысяч рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тульской области оплатил штрафы ГИБДД после ареста счета судебными приставами.

Судебные приставы Суворовского и Белевского районов Тульской области взыскали с местного жителя более 37 тысяч рублей в счет погашения задолженности по штрафам Госавтоинспекции.

Нарушитель, 2002 года рождения, систематически пренебрегал правилами дорожного движения и 22 раза привлекался к административной ответственности. Основная часть выписанных штрафов была связана с превышением скорости.

После истечения срока добровольной оплаты исполнительные документы были переданы в службу судебных приставов. Для обеспечения взыскания долга пристав вынес постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на банковском счёте.

Эта мера оказалась эффективной: молодой человек оперативно погасил задолженность в полном объеме, чтобы разблокировать свои финансы.