Житель Тульской области оплатил штрафы ГИБДД после ареста счета судебными приставами.

Судебные приставы Суворовского и Белевского районов Тульской области взыскали с местного жителя более 37 тысяч рублей в счет погашения задолженности по штрафам Госавтоинспекции.
Нарушитель, 2002 года рождения, систематически пренебрегал правилами дорожного движения и 22 раза привлекался к административной ответственности. Основная часть выписанных штрафов была связана с превышением скорости.
После истечения срока добровольной оплаты исполнительные документы были переданы в службу судебных приставов. Для обеспечения взыскания долга пристав вынес постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на банковском счёте.
Эта мера оказалась эффективной: молодой человек оперативно погасил задолженность в полном объеме, чтобы разблокировать свои финансы.