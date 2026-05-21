В Туле на улице Демонстрации автомобиль Kia при движении задним ходом столкнулся с электровелосипедом. Фото: материалы пресс-служб.

20 мая в 19:35 около дома 42А по улице Демонстрации в Туле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электровелосипеда.

По предварительным данным, 50-летний мужжчина, управлявший автомобилем Kia Sorento, двигался задним ходом и совершил столкновение с электровелосипедом IKINJ. Двухколёсным транспортом управлял 21-летний молодой человек, который двигался в прямом направлении.

В результате аварии водитель электровелосипеда получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.