В ДТП на улице Фучика в Туле пострадал несовершеннолетний велосипедист.

В Туле на улице Фучика днем 20 мая произошло ДТП. Там примерно в 15:02 легковушка сбила несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 54-летняя женщина, управляя автомобилем Chery Tiggo 4 Pro, совершила наезд на восьмилетнего мальчика на велосипеде, который двигался на велосипеде по прилегающей территории во дворе дома, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его доставили в медицинское учреждение.