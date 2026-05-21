В Тульской области выявили нарушения ветеринарных правил на частном подворье с козами. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели выездное обследование личного подворья в Чернском районе Тульской области. Владелец хозяйства занимается разведением мелкого рогатого скота - коз.

В ходе проверки установлено, что при содержании животных не соблюдаются обязательные ветеринарные требования. В частности, не проводятся диагностические исследования, вакцинации и обработки против заразных болезней в соответствии с утвержденными правилами и планами противоэпизоотических мероприятий. Также отсутствует маркировка и учет поголовья, что необходимо для предотвращения распространения инфекций и выявления источников возбудителей заболеваний. Кроме того, на подворье не созданы условия для обеззараживания навоза.

Выявленные факты нарушают положения Закона РФ «О ветеринарии» и Ветеринарных правил содержания овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и реализации.

По результатам обследования индивидуальному предпринимателю выдано предостережение о недопустимости дальнейших нарушений обязательных требований.