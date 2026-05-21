С начала сезона в Тульской области от клещей пострадали 600 человек.

С начала эпидемиологического сезона в Тульской области зафиксировано 600 случаев присасывания клещей к людям. Из них 148 пострадавших — дети. Инциденты зарегистрированы в 19 муниципальных образованиях региона. Этот показатель на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 625 укусов.

Только за прошедшую неделю за медицинской помощью после контакта с клещами обратились 266 жителей, включая 66 несовершеннолетних.

Анализ мест происшествий показал, что чаще всего люди сталкиваются с клещами на садоводческих участках (35,3%), на придомовых территориях частных домов (19,8%) и возле многоквартирных домов (18,8%). Реже укусы происходят в лесах (9,7%), на кладбищах (4,5%) и в иных местах (11,9%).

Исследования на наличие возбудителей инфекций проводятся в аккредитованных лабораториях области. За период мониторинга протестировано 541 клещ, снятый с людей, и 135 экземпляров, собранных в природной среде. По результатам анализов общая заражённость составила: боррелиями — 23,4%, анаплазмой — 9,3%, эрлихиями — 0,1%.

В регионе уже стартовала акарицидная обработка территорий. На сегодняшний день обработано 247,2 гектара. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в плановом режиме.