НовостиПроисшествия21 мая 2026 11:27

В Новомосковске автомобиль Opel сбил пожилого велосипедиста

85-летнего мужчину доставили в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске автомобиль Opel сбил пожилого велосипедиста.

21 мая в Новомосковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и велосипеда.

Примерно в 12:20 у дома 29 по улице Калинина 73-летний мужчина, управлявший автомобилем Opel Zafira, совершил наезд на велосипедиста. По предварительным данным, велосипедист выезжал на проезжую часть с прилегающей территории и не уступил дорогу.

В результате столкновения телесные повреждения получил водитель велосипеда — 85-летний мужчина. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.