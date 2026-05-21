В Туле стартовала масштабная обработка территорий от борщевика Сосновского.

В Туле начались работы по уничтожению борщевика Сосновского. Обработка ведётся в Пролетарском, Зареченском, Привокзальном и Центральном округах. Двадцатого мая специалисты работали в посёлках Медвенка и Придорожный.

Только в Пролетарском округе предстоит обработать свыше 270 гектаров. При этом площадь очагов опасного растения с каждым годом сокращается. Так, участки вдоль Веневского шоссе уже практически полностью освобождены от борщевика.

Для борьбы с сорняком в областной столице применяют химическую обработку гербицидами. Специальный раствор воздействует избирательно только на борщевик и не наносит вреда соседним растениям. Там, где позволяет рельеф, используют механический способ удаления с помощью спецтехники. Трактор с мульчером измельчает и уничтожает растение. Дополнительно проводят перепашку и окос участков, чтобы предотвратить рассеивание новых семян и дальнейшее распространение сорняка.

Работы выполняют с учетом погодных условий. Наиболее эффективны они в сухую погоду.

Специалисты обращают внимание, что борщевик активно захватывает земельные участки, за которыми собственники не ухаживают. В результате поражаются и муниципальные территории. Жители могут сообщать о таких очагах в главные управления по территориальным округам для включения в план работ. Кроме того, схема распространения растения формируется по результатам регулярных объездов.

Всего в текущем году в Большой Туле от борщевика Сосновского планируется очистить более 890 гектаров. На эти цели выделено свыше 7,5 миллиона рублей.