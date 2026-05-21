Год колонии за угрозы сыну и взлом двери соседа получил житель Арсеньевского района Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья Одоевского судебного района вынес приговор ранее судимому 37-летнему местному жителю. Он признан виновным в двух эпизодах угрозы убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ).

29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире бывшей супруги в поселке Славный, угрожал убийством своему сыну, в отношении которого он лишен родительских прав. Кроме того, уже 3 марта, будучи пьяным, он из ревности выломал дверь в квартиру соседа бывшей жены и избил 41-летнего мужчину.

Суд учел наличие рецидива и приговорил его к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима.