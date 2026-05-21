Суд рассмотрит иск о компенсации морального вреда упавшей в открытый канализационный люк девочке в Узловой Тульской области

Узловский районный суд назначил на 10 июня рассмотрение административного иска прокурора, действующего в интересах несовершеннолетней, к ООО «Сток-Транзит» и МУП Узловского района «Водоканал».

27 июня 2025 года во дворе дома №42 по улице 14 Декабря 10-летняя девочка упала в открытый канализационный люк. Ребенок получил телесные повреждения, из-за травм три недели не мог посещать школу танцев, пропустил подготовку к выступлению на День города, лишился прогулок и семейного отдыха, боялся детской площадки, стеснялся своего тела. Для получения психологической помощи семья обращалась в специализированный центр.

Прокурор требует взыскать компенсацию морального вреда, причиненного ребенку. Судебное заседание назначено на 10 июня. Прокуратура продолжает надзор за соблюдением прав несовершеннолетних. Ответственность за содержание коммуникаций несут обслуживающие организации.