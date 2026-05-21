НовостиПроисшествия21 мая 2026 9:10

Массажист выращивал коноплю и делал марихуану в Донском Тульской области

Также он собрал самодельный пистолет в мастерской
Игорь КОПЫТОВ
Фото: материалы пресс-служб.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Донскому задержали 44-летнего местного жителя. При обыске в его частном доме полицейские нашли около восьми килограммов марихуаны и кустарно изготовленный предмет, похожий на пистолет. Экспертиза подтвердила: это гладкоствольное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы патронами калибра 5,6 мм.

Задержанный признался, что делал массаж на дому и для расслабления клиентов предлагал «дурман-траву», которую выращивал сам. Пистолет он собрал в домашней мастерской из подручных средств.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на сбыт наркотиков и незаконном изготовлении оружия. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.