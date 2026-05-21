Тульские каратисты завоевали 13 медалей на чемпионате и первенстве России в Орле Фото: Алексей ФОКИН.

В Орле завершились первенство и чемпионат России по всестилевому карате, собравшие 727 спортсменов из 55 регионов. Тульские бойцы показали высокие результаты.

На чемпионате России среди мужчин 18+ лет Александр Демичев стал первым в дисциплинах ОК-ката-ренгокай и ОК-ката-группа, а Максим Демичев и Дмитрий Кобзев также победили в ОК-ката-группа. Серебро в командных соревнованиях среди женщин завоевали Софья Кикина, Яна Малолеткина, Марина Пьянкова и Александра Семина.

На первенстве России среди девушек 12–13 лет Валерия Ивлиева взяла золото в ОК-ката-ренгокай и ОК-ката-группа, а Маргарита Новосильцева и Ксения Романова победили в ОК-ката-группа. Серебро у Ники Галустян (СЗ-поединки, весовая категория до 42 кг). Бронзу завоевали Дарья Саратова (СЗ-поединки, до 48 кг) и Макар Фомин (ОК-весовая, до 70 кг).