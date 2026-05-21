НовостиОбщество21 мая 2026 8:26

Прокуратура нашла нарушения при учёте лекарств в двух тульских аптеках

Материалы направлены в Росздравнадзор по Тульской области
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Привокзального района проверила аптечные организации ООО «Фармкопилка» (поселок Косая Гора) и ООО «Олымфарма» (проспект Ленина). Выяснилось, что сведения об остатках и выводе из оборота ряда медикаментов не были внесены в государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Это привело к искажению данных об объемах оборота лекарств, что затрудняет оценку потребностей населения и планирование закупок.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ (несвоевременное внесение данных в систему мониторинга). Материалы направлены в Росздравнадзор по Тульской области.