Отказался от медосвидетельствования на наркотики и заплатит 4 тысячи рублей житель Донского Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья судебного участка №13 привлек к административной ответственности местного жителя. Утром 16 мая на одной из улиц города мужчина был замечен с явными признаками опьянения: нарушение речи, изменение цвета кожных покровов, неадекватное поведение. Его доставили в отдел полиции, где предложили пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался.

В суде мужчина признал, что действительно употребил наркотическое средство. Суд назначил ему штраф в размере 4 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.