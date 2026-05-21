Тульские рукопашники завоевали 9 медалей на чемпионате и первенстве мира в Бишкеке

В столице Киргизии прошли чемпионат и первенство мира по рукопашному бою, в которых участвовало около 450 спортсменов из 27 стран. Три тульских бойца стали чемпионами мира среди мужчин: Никита Архипов (57 кг), Магомед Багомедов (62 кг) и Джавид Ахадов (88+ кг, раздел «Демонстрация техники»). Архипов и Багомедов выполнили норматив мастеров спорта международного класса. Бронзу среди женщин в весе до 48 кг завоевала Алина Нефедова.

В первенстве мира среди юношей и девушек тульские спортсмены взяли шесть медалей. Золото у Тимура Кулдуева (10–11 лет, 38 кг). Серебро завоевали Хорен Оганнисян (14–15 лет, 38 кг), Александра Чигарина (16–17 лет, 48 кг) и Софья Тарасова (16–17 лет, 53 кг). Бронза у Артёма Делягина (12–13 лет, 52 кг) и Ивана Борискина (14–15 лет, 44 кг).

Подготовку спортсменов вели тренеры Дмитрий Дагаев, Рабазан Багомедов, Джавид Ахадов, Андрей Гарбуз, Александр Бушин и Артур Вартеван. Поздравляем команду и их наставников с блестящим результатом.