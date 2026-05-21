НовостиОбщество21 мая 2026 7:20

Суд в Тульской области взыскал с компании более 321 тысячи рублей долга по зарплате и морального вреда

Представитель ответчика на заседание не явился
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд рассмотрел иск водителя к ООО «Каскад-Инфра». Мужчина работал в обособленном подразделении в Норильске с мая по август 2025 года. За это время работодатель постоянно задерживал зарплату, а при увольнении не выплатил расчет. После того как досудебная претензия осталась без ответа, истец обратился в суд.

Суд удовлетворил иск частично: в пользу мужчины взыскано 321 211 рублей задолженности и 10 000 рублей компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.