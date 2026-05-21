Двое суток ареста за появление в пьяном виде в общественном месте получила жительница Чернского района Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья Чернского района привлек к административной ответственности местную жительницу. 16 мая в 23:10 женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения у дома №14 на улице Тургенева в деревне Медвежка. Нарушительница была неопрятно одета, имела шаткую походку и резкий запах алкоголя, что оскорбляло человеческое достоинство и общественную нравственность.

В суде она признала вину. Ей назначили наказание в виде административного ареста сроком на двое суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.