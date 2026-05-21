За сутки в Тульской области ликвидировали пять пожаров и два ДТП.

За прошедшие сутки 20 мая в Тульской области не допущено чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах. Сотрудники МЧС России потушили пять техногенных пожаров.

На улице Гагарина в поселке Ленинский городского округа Тула огнеборцы ликвидировали возгорание в нежилом строении на площади 70 квадратных метров. В работе участвовали 18 человек и шесть единиц техники. Пострадавших нет.

На улице Пирогова в Туле спасатели справились с пожаром в расселенном многоквартирном доме на площади 144 квадратных метра. К тушению привлекались 23 человека и семь единиц спецтехники. Пострадавших нет.

На улице Кирова в микрорайоне Центральный городского округа Донской было ликвидировано возгорание в здании на площади 24 квадратных метра. В работе задействовали девять спасателей и две единицы техники. Пострадавших нет.

В садоводческом товариществе «Бежка» на 2-м Дачном проезде городского округа Тула огнеборцы потушили дачный дом на площади 56 квадратных метров. В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники. Пострадавших нет.

На 119-м километре трассы М-2 в Заокском районе спасатели ликвидировали возгорание в автомобиле. В работе были задействованы пять человек и две единицы техники. Пострадавших нет.

Также сотрудники МЧС России выезжали на ликвидацию последствий двух дорожно-транспортных происшествий — в городе Новомосковске и Киреевском районе.