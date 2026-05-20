Дарья Ефимова выиграла чемпионат Тульской области по решению шахматных композиций Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 15 по 18 мая в Туле прошел чемпионат области по решению шахматных композиций среди мужчин и женщин. 15 февраля состоялся опен-турнир для всех желающих: участники за три часа решали 12 заданий. Лучший результат показала Дарья Ефимова (57 очков из 60), второе место занял Богдан Золотов (46,75), третье - Александр Свиридов (39).

16–17 мая прошли основные соревнования. Ежедневно проводилось по два тура, в каждом по шесть заданий. Дарья Ефимова набрала 104,5 очка из 120, опередив мастера спорта Андрея Шкуркина (89 очков), который стал лучшим среди мужчин. Второе место среди мужчин занял Андрей Черкасов (89 очков), третье - Даниил Манелюк (87). Среди женщин серебро у Анастасии Назаровой (67), бронза у Полины Вишневой.