Спустя 9 лет раскрыто убийство женщины в СНТ «Мыза» на окраине Тулы Фото: Алексей ФОКИН.

Следственные органы СК России по Тульской области возобновили производство по уголовному делу об убийстве 46-летней женщины, которое оставалось нераскрытым с 2017 года. Потерпевшую в последний раз видели в августе 2017 года в СНТ «Мыза».

В 2026 году криминалисты и следователи заново допросили свидетелей и установили причастность к преступлению местного жителя. По версии следствия, в августе 2017 года женщина находилась на даче в компании родственницы и нескольких знакомых мужчин. Ночью между ней и одним из них возник конфликт, подозреваемый нанес ей удар ножом в шею, от которого она скончалась на месте. Чтобы избежать ответственности, мужчина спрятал тело.

Фигурант задержан, с ним проводятся следственные действия. Будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.