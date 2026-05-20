21 мая в Зареченском округе Тулы организуют бесплатную раздачу воды.

21 мая в Зареченском территориальном округе Тулы будет временно прекращена подача холодной воды. Это связано с подготовкой Обидимо-Упкинского водозабора к работе в зимний период 2026–2027 годов.

Водоснабжение отключат с 8:00 до 24:00. Без воды останутся жители северной части Заречья, поселка Горелки, микрорайона «Солнечный», Гарнизонного проезда, поселка Октябрьский, а также жилых комплексов «Пряничная слобода», «Смарт», «Баташи», «Авион», воинской части в Хомяково, поселка и деревни Рождественка, деревень Семеновка, Ульяновка и Некрасово.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды — повышение мутности и содержания железа. Тулякам рекомендуют заранее запастись водой для бытовых нужд.

На весь день отключения в Зареченском округе будет организована бесплатная раздача питьевой воды.

Раздача из автомобилей (9:00–20:00):

— улица Ключевая, 67;

— Московское шоссе, 2.

Раздача из киосков ООО «Ключ Здоровья» (9:00–20:00):

— улица Хомяковская, 7 и 16;

— Гарнизонный проезд, 1/3;

— пересечение улиц Токарева и Октябрьской, 184;

— улица Пузакова, 23, 12 и 74;

— пересечение улиц Сакко и Ванцетти с Пузакова;

— пересечение улиц Ствольной и Максима Горького, 37;

— улица Октябрьская, 203;

— улица Максимовского, 4;

— пересечение улиц Арсенальной и Галкина, 20;

— улица Арсенальная, 2а;

— улица Луначарского, 67 и 57;

— улица Самоварная, 17.