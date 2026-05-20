21 мая в Зареченском округе Тулы организуют бесплатную раздачу воды.

21 мая в Зареченском территориальном округе Тулы будет временно прекращена подача холодной воды. Это связано с подготовкой Обидимо-Упкинского водозабора к работе в зимний период 2026–2027 годов.
Водоснабжение отключат с 8:00 до 24:00. Без воды останутся жители северной части Заречья, поселка Горелки, микрорайона «Солнечный», Гарнизонного проезда, поселка Октябрьский, а также жилых комплексов «Пряничная слобода», «Смарт», «Баташи», «Авион», воинской части в Хомяково, поселка и деревни Рождественка, деревень Семеновка, Ульяновка и Некрасово.
После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды — повышение мутности и содержания железа. Тулякам рекомендуют заранее запастись водой для бытовых нужд.
На весь день отключения в Зареченском округе будет организована бесплатная раздача питьевой воды.
Раздача из автомобилей (9:00–20:00):
— улица Ключевая, 67;
— Московское шоссе, 2.
Раздача из киосков ООО «Ключ Здоровья» (9:00–20:00):
— улица Хомяковская, 7 и 16;
— Гарнизонный проезд, 1/3;
— пересечение улиц Токарева и Октябрьской, 184;
— улица Пузакова, 23, 12 и 74;
— пересечение улиц Сакко и Ванцетти с Пузакова;
— пересечение улиц Ствольной и Максима Горького, 37;
— улица Октябрьская, 203;
— улица Максимовского, 4;
— пересечение улиц Арсенальной и Галкина, 20;
— улица Арсенальная, 2а;
— улица Луначарского, 67 и 57;
— улица Самоварная, 17.