Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 14:38

120 часов обязательных работ получил за направленное на дверь ружье житель Новомосковска Тульской области

Жертву своей агрессии он даже не знал
Игорь КОПЫТОВ
120 часов обязательных работ получил за направленное на дверь ружье житель Новомосковска Тульской области

120 часов обязательных работ получил за направленное на дверь ружье житель Новомосковска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья в Новомосковске рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). 21 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке чужого дома, поссорился с незнакомцем через дверь. Разозлившись, он сходил домой за охотничьим ружьем ИЖ-27, вернулся, расчехлил его и направил ствол в сторону входной двери, за которой находился потерпевший, угрожая убийством. Мужчина воспринял угрозу реально из-за сильной агрессии подсудимого.

Суд признал несдержанного визитера виновным и приговорил к 120 часам обязательных работ. Пока приговор не вступил в законную силу, осужденный остается под подпиской о невыезде.