120 часов обязательных работ получил за направленное на дверь ружье житель Новомосковска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья в Новомосковске рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). 21 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке чужого дома, поссорился с незнакомцем через дверь. Разозлившись, он сходил домой за охотничьим ружьем ИЖ-27, вернулся, расчехлил его и направил ствол в сторону входной двери, за которой находился потерпевший, угрожая убийством. Мужчина воспринял угрозу реально из-за сильной агрессии подсудимого.

Суд признал несдержанного визитера виновным и приговорил к 120 часам обязательных работ. Пока приговор не вступил в законную силу, осужденный остается под подпиской о невыезде.