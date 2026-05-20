Водолазы МЧС проверили дно Оки перед купальным сезоном в Алексинском районе Тульской области

В преддверии летнего купального сезона водолазы ГУ МЧС России по Тульской области обследовали дно реки Ока в пляжных зонах Егнышовки и зоны отдыха «Шахтер». Спасатели проверили акваторию на глубине до двух метров, очистив ее от мусора, веток, арматуры и других опасных предметов.

Такие проверки ежегодно проводятся на всех официальных пляжах региона. По итогам обследования составляется акт о готовности водоема к купанию. Водолазы сейчас продолжают работы и на других пляжах.