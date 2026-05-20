НовостиОбщество20 мая 2026 13:21

За 130 разбитых в прошлом году остановок Тула заплатила почти 4 миллиона рублей

В этом году уже повреждены 83
Игорь КОПЫТОВ
Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в областной столице вандалы повредили порядка 130 остановочных павильонов. Стоимость ремонта одного объекта — от 12 до 30 тысяч рублей в зависимости от степени повреждения. Замена стекол и перекрытий производится за счет муниципального бюджета, то есть фактически из карманов самих горожан.

Чаще всего от действий вандалов страдают стекла и боковые перекрытия. В этом году уже заменили 83 стекла. Самый неблагополучный в этом плане округ Тулы - Пролетарский, за ним следуют Косая Гора и Скуратово.