После вмешательства прокуратуры сироте в Туле выплатили более 200 тысяч рублей алиментов Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Привокзального района Тулы провела проверку по обращению несовершеннолетней, которая длительное время не получала алименты. Мать девочки лишена родительских прав с 2013 года, но по решению суда обязана выплачивать средства на содержание дочери до ее совершеннолетия. Однако в течение семи месяцев деньги, уплаченные должником, не доходили до взыскателя.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, ребенку выплачено более 200 тысяч рублей. Прокуратура продолжает контролировать соблюдение прав детей-сирот.