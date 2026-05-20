Ясногорская администрация выплатит 150 тысяч рублей сломавшей руку на гололеде пенсионерке

Суд утвердил мировое соглашение между прокуратурой района, действовавшей в интересах пожилой женщины, и администрацией муниципального образования. 29 января она, проходя по тротуару на улице Комсомольской во время гололеда, упала и получила перелом плечевой кости со смещением. Пострадавшую госпитализировали и прооперировали.

Прокурорская проверка показала, что вред здоровью причинен из-за ненадлежащего содержания тротуара, за которое отвечает администрация. Изначально истица требовала 300 тысяч рублей, но в ходе разбирательства стороны заключили мировое соглашение: чиновники выплатят 150 тысяч рублей.